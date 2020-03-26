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Ekonomi

Bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri için müjdeli haber geldi. Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 TL'lik ikramiyenin 2020 Ramazan bayramı öncesi ne zaman verileceği merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan ekonomik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini duyurdu. Bayram ikramiyesi ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

26 Mart 2020 Perşembe  11:32 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:32
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Bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda iki defa verilen bayram ikramiyeleri ile emekli vatandaşlar bayrama rahat bir nefes alarak giriyorlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli bayram ikramiyelerine dair merak edilenleri açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere bu yıl iki kez bayram ikramiyesi verilecek. Emekli bayram ikramiyesi bin lira olarak açıklandı.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Spor salonları kapandı, sporcular evlerinde ter dökmeye başladı

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