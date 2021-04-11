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Ekonomi

Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması! Başkan Erdoğan tarih verdi

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Erdoğan ayrıca, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

11 Nisan 2021 Pazar 17:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 17:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuştu.

Konuşmasında emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyelere de değindi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen biner lira ikramiyelerin ne zaman ödeneceği belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri mayıs başında ödenecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise temmuz ayı ortasında ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.

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