Bayram ikramiyesinde artış talebi

Ergün, AA muhabirine, TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere 1000'er lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını söyledi.

Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün, şöyle konuştu:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı."

- "MİLYONLARCA EMEKLİ HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYOR"

Emekli ikramiyelerinin son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda eridiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen, bayram ikramiyeleri 2021'deki yüzde 10'luk artış dışında yerinde saydı. 2018'de 1000 lirayla yaklaşık üç çeyrek altın alınırken, bugün 1100 liraya bir gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz."

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek, "En düşük emekli aylığı miktarının, uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor." dedi.