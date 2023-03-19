İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bayram ikramiyesinde artış talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

AA19 Mart 2023 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Bayram ikramiyesinde artış talebi
ABONE OL

Ergün, AA muhabirine, TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere 1000'er lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını söyledi.

Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün, şöyle konuştu:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı."

- "MİLYONLARCA EMEKLİ HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYOR"

Emekli ikramiyelerinin son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda eridiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen, bayram ikramiyeleri 2021'deki yüzde 10'luk artış dışında yerinde saydı. 2018'de 1000 lirayla yaklaşık üç çeyrek altın alınırken, bugün 1100 liraya bir gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz."

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek, "En düşük emekli aylığı miktarının, uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.