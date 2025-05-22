31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez yüzlerce işçiyi kapı önüne koydu. Sendikalar art arda gerçekleştirdikleri eylemlerle işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesini istedi. Günler süren eylemler nihayet sonuç verdi. İşten çıkardığı işçileri belediyenin çeşitli birimlerinde tekrar işe alan Başkan Tugay, aradan geçen süreçte yeni işçi kıyımlarına imza atsa da her seferinde gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü İzmir'de yayın yapan yazılı ve görsel basın yayın organlarının temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Tugay gelen soru üzerine 'toplu işten çıkarma yok' açıklaması yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Tugay'ın bu açıklamayı yaptığı gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye şirketinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikasının Ankara'daki genel merkezine İzbeton şirketinden işçi çıkarımı için bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

Sendikaya gönderilen yazıda işten çıkarmalara gerekçe olarak da şirketin gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik gösterildi.

NOTERE İHTAR ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bildirime karşılık Belediye İş Sendikası Noter kanalı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı göndererek toplu işten çıkarmaların Anayasaya, yürürlükteki yasaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca İzbeton'un kar amacı gütmeyen ve büyükşehir çatısı altında kamu hizmeti veren bir şirket olduğunun altı çizildi. Sendikadan gönderilen yazının sonuç bölümünde toplu işten çıkarmanın yasaya hakkaniyete, kazanılmış haklara, Anayasal çalışma hak ve özgürlüğüne açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

Başkan Tugay, Genel-İş Sendikası ile devam eden ve 22 bin işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların olacağını duyurmuştu.

Tugay açıklamasında, 'İhtiyaç fazlası çalışanları azaltmaya çalıştığımız doğru. Ancak toplu işten çıkarma yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru personel ile rejimi yürütmeye çalışıyoruz. Ben de personel sayısını artırmaya değil azaltmaya çalışacağım' ifadelerine yer vermişti.

Tugay'ın 'Personel sayısını azaltacağız' açıklaması Kurban Bayramı öncesi belediye çatısı altında görev yapan on binlerce işçi arasında büyük tedirginliğe neden oldu.

Her ne kadar Tugay, 'Toplu işten çıkarma yok' dese de belediyenin İzdoğa Şirketinden 800, İzbeton ve İzulaş'tan 100'er, İztek'ten de 30 olmak üzere toplamda 1030 işçi ile bayram öncesi yollarını ayırma kararı aldığı da sızan bilgiler arasında yer aldı.

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