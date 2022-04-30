İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2022 Cumartesi / 28 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukların harçlıkları hesaplarına yatırıldı
Ekonomi

Bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukların harçlıkları hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik' dedi. SED'den 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydetti.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, SED hizmetinin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının başta eğitim ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını anımsattı.

Aile bütünlüğünün sadece ekonomik gerekçelerle bozulmamasının, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yanık şunları kaydetti:

"Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 237 milyon lira ödedik."

SED'den yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 lira destek sağlandığını ifade etti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • Sosyal ve Ekonomik Destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.