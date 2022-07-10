Kurban Bayramında para göndermek veya hesabına para gönderilecek hesap sahipleri Resmi tatillerde EFT ve havale yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bu sene Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Peki Bayramda havale-EFT yapılır mı? Resmi tatillerde nasıl para gönderilir, alınır?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak.

Bu süreçte para göndermek isteyen kişiler FAST işlemi ile gönderim yapabilecekler.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin bittiği gün yapılabilecek.

FAST İLE PARA GÖNDERME NEDİR?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin yanı sıra EFT ve Havale para transferi işlemlerinde, IBAN'ın yerine cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi ve pasaport numarası bilgilerini eşleştirmeyi sağlayan sistemdir.

FAST İLE PARA GÖNDERME ÜCRETI NE KADAR?

FAST ile para gönderme ücreti ne kadar sorusuna yanıt arayan çok sayıda banka kullanıcısı bulunmaktadır. Tıpkı EFT işlemlerinde olduğu gibi FAST işlemlerinde de bankalar kullanıcılarından 1.80 TL ile 5 TL arasında gönderim ücreti talep etmektedir.