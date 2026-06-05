Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili dönemine yönelik kara, demir ve hava yolları verilerini değerlendirdi.

Vatandaşların, her yıl olduğu gibi bu seneki Kurban Bayramı'nda da kara yolundan demir yoluna, kent içi ulaşımdan hava yoluna kadar hayata geçirilen projelerle sevdiklerine kavuştuğunu dile getiren Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin, bayram döneminde Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz hizmet verildiğini anımsattı.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEKİ GÜNLÜK GEÇİŞ REKORU, 22 MAYIS'TA YENİLENDİ"

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki iki boğaz köprüsünün bu dönemde 4 milyon 692 bin 868 araca hizmet sunduğunu dile getirerek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 13 Haziran 2024 tarihinde 186 bin 828 araçla kaydedilen günlük geçiş rekorunun, 22 Mayıs'ta 189 bin 4 araçla yenilendiğini söyledi.

Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan 18 milyon 468 bin 781, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyollardan da 10 milyon 794 bin 375 araç geçtiğini belirten Uraloğlu, "Böylece otoyol ve köprülerden toplam 29,3 milyon araç geçişi gerçekleşti." diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI'MIZDA YENİ BİR REKORA İMZA ATTIK"

Uraloğlu, 23 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde şehirler arası otobüs firmalarının 540 bin 682 otobüs seferi gerçekleştirdiğini ve bu seferlerde 5 milyon 850 bin 128 yolcu taşındığını anlatarak, hava yolunda ise 22-31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 508 uçak trafiğiyle 2 milyon 417 bin 947, İstanbul Sabiha Gökçen'de 8 bin 170 uçak trafiğiyle 1 milyon 401 bin 745, Antalya Havalimanı'nda 8 bin 408 uçak trafiğiyle 1 milyon 455 bin 799, Esenboğa'da 2 bin 557 uçak trafiğiyle 381 bin 922, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 bin 557 uçak trafiğiyle 397 bin 735 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 1043 uçak trafiğiyle 169 bin 898, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 1282 uçak trafiğiyle 211 bin 458 yolcuya hizmet sunduklarını anlatan Uraloğlu, "Havalimanlarımızın tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşerek 7 milyon 617 bin 934 yolcuya hizmet sunduk. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.

"RAYLI SİSTEMLERİ 5 MİLYONU AŞKIN KİŞİ KULLANDI"

Uraloğlu, ana hat ve bölgesel trenlerde de 277 bin 708 yolcu ağırladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Marmaray'da (Gebze-Halkalı) 4 milyon 399 bin 775 yolcu, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattında 85 bin 958 yolcu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattında da 282 bin 86 yolcu olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul'daki kent içi hatlarımızdan 4 milyon 767 bin 378 vatandaşımız yararlandı. Ankara'daki Başkentray'da da 378 bin 517 yolcuya hizmet sağladık. Özetle 23-31 Mayıs'ta söz konusu kent içi raylı sistemlerimizi 5 milyon 145 bin 895 kişi kullandı."

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave yüksek hızlı tren setleri sefere koyarak 18 bin 664 kişilik ek kapasite artışı sağladıklarını anımsatan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerle 321 bin 230 yolcuya hizmet sunduk. 22-31 Mayıs'ta yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 5 milyon 745 bin 275 kişi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, artık yollarda milyonlarla ifade edilen araç sayılarından ve yüz milyonlara yaklaşan yolcu rakamlarından bahsedildiğini dile getirerek, "Yollarımızda artan trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar elbette son 24 yılda ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donatmamızla ilişkilidir." diye konuştu.