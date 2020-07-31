31 Temmuz 2020 Cuma 13:48 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:48

İslam alemi bir kez daha Kurban Bayramı'na erişmiş olmanın sevincini yaşıyor. Bayram namazının ardından kurbanlar kesilecek ve bayram ziyaretleri yapılacak. Bayramda yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşlar 'Bayramda otobüs, Metrobüs, Marmaray bedava mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerin kararıyla birlikte bayram boyunca karayolları, otobanlar ve köprüler ücretsiz olacak. Peki Bayramda ulaşım ücretsiz mi 2020? Kurban Bayramında otobüs, Metrobüs, Marmaray bedava mı?

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2020?

İstanbul'da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

BAYRAMDA OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY BEDAVA MI?

Ayrıca 31 Temmuz'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

KARAYOLLARI VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.