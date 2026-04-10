İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6768
  • EURO
    52,4441
  • ALTIN
    6854.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bazı devralma başvuruları karara bağlandı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bir ortak girişim grubu kurulması işlemlerini sonuçlandırdı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 16:15 - Güncelleme:
Bazı devralma başvuruları karara bağlandı
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Unico Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün, Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Atlas CRO Medikal Araştırma Geliştirme Danışmanlık Eğitim Ticaret AŞ'nin, Nebil Basalak'ın sahip olduğu ve sermayesinin belli bir kısmını temsil eden payların tek kontrolünün, Pratia Spolka Akcyjna tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti'ye ait 7 beşeri tıbbi üründen oluşan ilaç portföyünün, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, varlık devri yoluyla devralınması kararlaştırıldı.

Hertfordshire Oil Storage Limited'in hisselerinin belli bir kısmının, Phillips 66 Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı bünyesinde bulunan gümrüksüz satış mağazalarının ve bu mağazalara tahsisli depo ile ofis alanlarının işletilmesine ilişkin hakların, TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, 13 yıllık imtiyaz sözleşmesi yoluyla, A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği AŞ'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

Reed Bidco Limited aracılığıyla, Lecta Paper Industries Intermediate Financing üzerinde dolaylı tek kontrolün, Apollo Capital Management, L.P'nin bağlı kuruluşlarınca yönetilen veya danışmanlık verilen fonlar tarafından, devralınması işlemi uygun bulundu.

Öte yandan, Petrol Ofisi AŞ ve Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, LPG depolama hizmetleri alanında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

  • rekabet kurulu
  • devralma
  • karar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.