Bazı güzergahlardaki taşınmazlar kamulaştırılacak: Karar Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kV (Söğüt TM-Kartal RES TM) Brş.N.-Metristepe RES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Bilecik'te yer alan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kV İsdemir Mardin-2 GES TM-Mardin-2 TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Mardin'de bulunan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştıracak.

TEİAŞ'a ait 154 kV Aydınkonak TM İrtibat Hatları Projesi kapsamında Batman'da yer alan bazı taşınmazların ve 154 kV (Kızıltepe-Çırçıp) Brş.N.-Akalın Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Mardin'de yer alan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Keçikaya HES üretim tesisinin yapılması amacıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir taşınmazın tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya ve Afyonkarahisar'da yer alan doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu projelere ait güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Beypazarı-Nallıhan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Maden Kanunu'nda yer alan IV. Grup madenler ile krom madeni için belirlenen devlet hakkı oranlarının 1 Ocak 2025'ten itibaren yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.