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Ekonomi

Bazı metrolar da ücretsiz olacak... Tren seferlerine Kurban Bayramı düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla demir yollarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek, '14-15-16 ve 22-23 Haziran'da Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerini sefere koyarak 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladık.' dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının bayramda ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Bazı metrolar da ücretsiz olacak... Tren seferlerine Kurban Bayramı düzenlemesi
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Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla demir yollarında alınan tedbirlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT, ana hat, bölgesel ve şehir içi olmak üzere trenlerde gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Uraloğlu, "14-15-16 ve 22-23 Haziran'da Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerini sefere koyarak 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve günde 700 bin yolcuya hizmet veren Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının bayramda ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Ayrıca 14-23 Haziran döneminde ana hat ve bölgesel trenlerde pulman ve yataklı vagon ilaveleriyle ek kapasite artışı sağlanacağına işaret eden Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatili sürecinde İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerinde 280 vagon ilaveyle 15 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak." ifadesini kullandı.

- "BAYRAMDA YHT'LERDE GÜNDE 40 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"

Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul YHT seferleriyle günde 35 bine yakın yolcuya hizmet verildiğine dikkati çekerek, bayram süresince günlük ortalama 40 bin vatandaşın YHT'lerle seyahat etmesinin beklendiğini bildirdi.

YHT'lerin özellikle bayram tatillerinde turizme de canlılık getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bu dönemde YHT'lerin yanı sıra günde yaklaşık 32 bin yolcuya hizmet veren ana hat ve bölgesel trenlere de talebin arttığını kaydetti.

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