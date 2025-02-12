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Ekonomi

Bazı motosiklet ve bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulanacak

Motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Bazı motosiklet ve bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulanacak
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

Öte yandan, yalnız bisiklet ve motosiklet için olan kilitler, el pompaları, bisikletlerde kullanılan ziller, çanlar, aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri, bisiklet tekerleği ve bunların aksam ve parçaları için birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar gözetim uygulanacak.

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