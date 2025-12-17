İSTANBUL 14°C / 4°C
Ekonomi

Bazı tarım ürünlerinin depolama süreleri değişti: Karar Resmi Gazete'de

Lisanslı depoculuk uygulamasında hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara ilişkin azami depolama sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:59
Bazı tarım ürünlerinin depolama süreleri değişti: Karar Resmi Gazete'de
ABONE OL

Ticaret Bakanlığının Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolama süresi 18 aydan 24 aya yükseltildi.

Söz konusu süre, 2026 yılı hasat dönemi itibarıyla lisanslı depolara teslim edilen ürünler için uygulanacak. 2026 yılı hasat dönemi öncesinde lisanslı depolara teslim edilen ürünler için azami depolama süresi Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünlerde 36 ay, diğer mudilere ait ürünlerde 18 ay olacak.

