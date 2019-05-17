BDDK Başkanı Akben: Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık
BDDK Başkanı Akben 'Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık.' dedi.
- AA
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık." dedi.
Türk Lirasına sahip çıkmak gerektiğini belirten Akben, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek." diye konuştu.
Akben, "Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz." dedi.
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