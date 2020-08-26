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Ekonomi

BDDK'dan Giresun için kredi ve kartlarda kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Giresun'da sel felaketinden etkilenenler için kolaylık sağlamak isteyen bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için kredi ve kredi kartı koşullarındaki sınırlamaları 1 Ocak 2021 tarihine kadar gevşetti.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:33
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BDDK'nın ilgili kararına göre Giresun'da yerleşik kişilere;

- "yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere" bankalar belirleyebilecekler,

- yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketler belirleyebilecekler,

- kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırıldı.

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