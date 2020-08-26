BDDK'dan Giresun için kredi ve kartlarda kolaylık

DHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:33

BDDK'nın ilgili kararına göre Giresun'da yerleşik kişilere;

- "yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere" bankalar belirleyebilecekler,

- yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketler belirleyebilecekler,

- kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırıldı.