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Ekonomi

BDDK'dan ''danışmanlık hizmeti'' iddialarına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), medyada yer alan danışmanlık hizmeti iddialarına ilişkin, kurumun halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını, bu yönde bir çalışmasının da bulunmadığını bildirdi.

AA24 Aralık 2021 Cuma 15:00 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 15:01
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BDDK'dan, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kurumun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4. maddesinin v bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme kurumumuz web sitesinde yer alan diğer kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • BDDK
  • danışmanlık hizmeti

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