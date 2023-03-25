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Ekonomi

BDDK'dan izin çıktı: 2 banka kurulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Hayat Finans Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Asır Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Dinamik Banka AŞ'nin kurulmasına izin verilmesi kararı alındı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
BDDK'dan izin çıktı: 2 banka kurulacak
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BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından Türkiye'de 600 milyon TL kuruluş sermayeli "Asır Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, Bankacılık Kanunu uyarınca Dijital Banka Yönetmeliği'nde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ziraat Bankası AŞ, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ziraat Teknoloji AŞ tarafından Türkiye'de 2 milyar 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Ziraat Dinamik Banka AŞ" unvanlı bir dijital banka kurulmasına izin verilmesi kararı alındı.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kurul'un 21 Nisan 2022'de kuruluş izni verilen Hayat Finans Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • BDDK
  • banka

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