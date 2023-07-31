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Ekonomi

BDDK'dan kredi kartıyla taksitli harcamalara yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Bu kapsamda kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gidildi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarda taksitlendirme yapılamayacak.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
BDDK'dan kredi kartıyla taksitli harcamalara yeni düzenleme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik aldığı yeni kararları duyurdu.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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