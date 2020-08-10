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Ekonomi

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:15
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BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı.

Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.

Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldü.

Yapılan açıklamada, "İhtiyaç oluşması halinde, aktif rasyosu düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir" denildi.

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