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Ekonomi

BDDK'den bağımsız denetime tabi şirketlere kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:23 - Güncelleme:
BDDK'den bağımsız denetime tabi şirketlere kredi düzenlemesi
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BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.

Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makroihtiyati politika çerçevesinde sadeleşme adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

  • BDDK
  • bağımsız denetim
  • kredi kullanımı

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