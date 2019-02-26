BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı
BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Taksit süreleri, tablet hariç bilgisayar alımlarında ve taşımacılık harcamalarında 6'dan 12'ye, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarında, sağlık/sosyal hizmetler harcamalarında 9'dan 12'ye, kurumsal kredi kartlarındaki taksit sınırı ise 9'dan 12'ye çıkarıldı' denildi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Taksit süreleri, tablet hariç bilgisayar alımlarında ve taşımacılık harcamalarında 6'dan 12'ye, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarında, sağlık/sosyal hizmetler harcamalarında 9'dan 12'ye, kurumsal kredi kartlarındaki taksit sınırı ise 9'dan 12'ye çıkarıldı" denildi.
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