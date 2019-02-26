BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Taksit süreleri, tablet hariç bilgisayar alımlarında ve taşımacılık harcamalarında 6'dan 12'ye, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarında, sağlık/sosyal hizmetler harcamalarında 9'dan 12'ye, kurumsal kredi kartlarındaki taksit sınırı ise 9'dan 12'ye çıkarıldı' denildi.