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Ekonomi

Bedelli askerlik 2020 tarihi ertelendi mi? MSB bedelli askerlik son dakika açıklaması

Corona virüs önlemleri kapsamında bir çok etkinlik, toplantı ileri tarihlere ertelendi. Son olarak ertelene kararlarından biri de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bedelli askerlik 2020 tarihi ertelendi mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. MSB bedelli askerlik son dakika açıklamasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

17 Mart 2020 Salı  22:48 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:48
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Corona virüsü ile mücadele de tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Devletin bütün mercileri Corona virüsü için gerekli önlemleri almaya devam ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı da gerekli tedbirleri alma noktasında bedelli askerlikle ilgili önemli bir karar açıkladı.Bedelli askerlik 2020 tarihi ertelendi mi? sorusunun yanıtı toğun bir şekilde tüm askere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MSB bedelli askerlik son dakika açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

BEDELLİ ASKERLİK 2020 TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Son olarak ertelene kararlarından biri de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, şu ifadelere yer verildi: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.

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