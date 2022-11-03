BEFAS'ta işlem hacmi 2.8 milyar TL'ye ulaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapıldığı merkezi elektronik platform olan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'na (BEFAS) ilgi her geçen gün artıyor. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen BEFAS sayesinde tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanabilen katılımcılar bireysel emeklilik fonları arasında özgürce seçim yapabilme imkânı buluyor.

GÜNLÜK TALİMATLARDA REKOR ARTIŞ

1 Temmuz 2021 yılında hizmete sunulan BEFAS Platformu üzerinden 2021 Aralık ayında günlük ortalama 628 adet talimat gerçekleşirken, 2022 Ekim ayında günlük ortalama talimat sayısı 7 bin 736 adede ulaştı. Kurulduğu günden Ekim 2022 sonuna kadar geçen sürede platform üzerinden toplam 932 bin 940 adet talimatın takası gerçekleştirildi.

SİSTEM KATILIMCISI 25 BİN KİŞİYİ AŞTI

BES'te yer alan emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS'ta gerçekleşen işlem hacmi 2021 yılsonunda 127,7 milyon TL oldu. Platformun kuruluşunun 1. yılında ise bu rakam 1,3 milyar TL'ye, 2022 Ekim ayı itibarıyla ise 2.8 milyar TL'ye ulaştı. 26 Ekim 2022 tarihinde ise 38 milyon TL ile en yüksek günlük işlem hacmine ulaşıldı. BEFAS'ta yer alan bireysel emeklilik fonlarına 2021 Temmuz – 2022 Ekim arasındaki 15 aylık süre zarfında işlem yapan BES katılımcı sayısı ise 25 bin 825 oldu.

İŞLEMLERDE İSTANBUL İLK SIRADA

BES katılımcılarının diledikleri bireysel emeklilik fonları arasında özgürce seçim yapabildikleri BEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin oransal il dağılımına bakıldığında ise, yüzde 33.6 ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul'u sırasıyla yüzde 14.8'le Ankara, yüzde 6.7'yle İzmir, yüzde 3.4'le Bursa ve yüzde 2.8'le Antalya takip etti. Platformda işlem gerçekleştiren BES katılımcılarının yaş dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.7'yle 36-45 yaş arası bireyler ilk sırada yer alırken, yüzde 29.4'le 26-35 yaş arasındaki katılımcılar en çok işlem talimatı gerçekleştiren ikinci grubu oluşturuyor.

280 ADET FON İŞLEM GÖRÜYOR

BEFAS sistemi ile yatırımcılar, emeklilik planının bulunduğu mevcut emeklilik şirketi vasıtası ile BEFAS üyesi diğer emeklilik şirketlerinin BEFAS'ta işlem gören tüm bireysel emeklilik fonlarını da emeklilik planına dâhil edebiliyor. BES katılımcılarına emeklilik planlarının olduğu şirketi değiştirmeden bu kapsamda zaman kaybı ve ilave maliyete katlanmadan diğer şirketlerin kurucusu olduğu fonlara erişim imkânı sağlanıyor. BES katılımcıları platform üzerinden 15 emeklilik şirketinin kurucusu olduğu 280 adet fona erişim sağlayarak işlem yapabiliyor.

KATILIMCILARA İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜ

BES katılımcılarının BEFAS platformunda işlem gören fonlardan istediklerini, katılımcı sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini değiştirmeden, mevcut şirketleri aracılığı ile alıp, satabileceklerini belirten Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu " "Böylelikle emeklilik şirketleri, katılımcı sayısı açısından bir negatiflik yaşamadan, kurucusu oldukları emeklilik fonların performansını arttırabilmek için üst düzey bir çaba sarf edeceklerini ve bu durumun Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının getirilerine pozitif şekilde yansıyacağını düşündüklerini" belirtti.

FONLAR ARASI GEÇİŞ KOLAYLIĞI

BEFAS'ta işlem gören fonlara yatırımlarını yönlendirmek isteyen katılımcıların birikim tutarı veya oranında herhangi bir sınırlandırma olmaksızın fon seçimi gerçekleştirebileceğini aktaran Sungurlu şunları söyledi: "Katılımcılar sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerinin internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden katkı paylarını ve birikimlerini BEFAS Platformu'nda işlem gören fonlara yönlendirme isteklerini hızlı ve pratik şekilde iletebilecekler."

