Bekçi alımı 20119 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Resmi gazetede 2019 yılı içerisinde 81 ilde bekçi alımlarının yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı için yapılacak bu görevde yer almak isteyen bekçi adayları, bekçi alımının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamayla Mart ayında 8000 bekçi istihdamı sağlanacağını bildirdi. Peki 2019 bekçi alımı ne zaman başlayacak? 8 bin bekçide aranan şartlar neler? Bekçi alımı için başvurular nasıl yapılacak? İşte binler kişinin gündeminden olan 2019'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak bekçi alımlarının ilk etabı için yapılması gereken ayrıntılar

Süleyman Soylu’nun 8000 bekçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından binlerce insan alımların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Bekçilerin; kamu düzeninin sağlanması, suç işlenirken veya işlendikten sonra izler meydanda iken sanıkları yakalamak ve adli kolluk işlerinde delillerin kaybolmamasını sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bekçi alımları için sonuçlarının Mart ayının başında yapacağını duyurdu. Bekçi alımları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

SÜLEYMAN SOYLU 'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Mart ayının ilk günlerinde bekçi alımı için ilana çıkacaklarını söyledi. İlan için geri sayımda son günlere girilirken , ilanın Mart ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE 8 BİN BEKÇİ ALINACAK?



Konuyla alakalı önümüzdeki günlerde resmi açıklama olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Fakat hangi ne kadar alım olacağı henüz netlik kazanmadı.



BEKÇİ OLACAK VATANDAŞLARIN GÖREVLERİ



- Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

- Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

- Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

- Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu bendeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)





2019 BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?



Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Fakat geçtiğimiz bekçi alım şartlarıyla aynı olması beklenen durumlar aşağıda sıralanmıştır.



Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.



Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;



- Türk vatandaşı olmak,



- Lise mezunu olmak,



- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,



- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



BEKÇİ MAAŞLARI 2019 KAÇ TL?



2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.