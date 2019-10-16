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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı kapsamında bekçi alımları kesmeden devam ediyor. Bekçilik sınavı mülakat sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yazılı sınav süreci geride kaldı. Yazılı sınavı geçen bekçiler sözlü sınava katıldı. Gözler şimdi bekçilik sözlü mülakat sonuçlarında. Bekçilik sözlü sınavına dahil olacak adaylar, sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden erişebilecekler. Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm bekçi olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar 30 Eylül -12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlara girdiler. Şimdi ise gözler bekçilik mülakatları sonuçlarına çevrildi.  Sözlü mülakata katılım sağlayan binlerce kişi, bölgelerindeki bekçi adayları arasında yer alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

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BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi'nden gelen güncel bir açıklama bulunmuyor. Mülakat sonuçları tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.
 

 
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
 
Adaylar;
 
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 

 
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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