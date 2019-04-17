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Belediyelere KPSS'siz sekreter, memur, işçi, şoför, danışman alımı başvur şartları nedir? Aranan şartlar

Belediyelerde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaş, ”belediyelere KPSS'siz sekreter, memur, işçi, şoför, danışman alımı başvur şartları nedir?” sorusuna yanıt arıyor. 31 Mart seçimlerinin geçmesi ile belediyelerde personel alımı yapılması bekleniyor. Alım yapılacak kadrolar arasında sekreter, memur, işçi, şoför, danışman gibi alanlar var. Belediyeler adaylar başvurular için çok kısa süreli bir zaman aralığı tanıyorlar. Ortalama birkaç günlük olan bu süreç için bazı belediyeler hatta sadece 8 saatlik bir sürede başvuru yapılmasını istiyorlar. Peki KPSS’siz başvuru alım şartları neler olacak? Merak edilen her detayı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Vatandaşlar şu sıralarda, “belediyelere KPSS'siz sekreter, memur, işçi, şoför, danışman alımı başvur şartları nedir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Seçimlerin geride kalması ile belediyelerde açılacak kadrolarda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. Belediyeler adaylar başvurular için çok kısa süreli bir zaman aralığı tanıyorlar. Ortalama birkaç günlük olan bu süreç için bazı belediyeler hatta sadece 8 saatlik bir sürede başvuru yapılmasını istiyorlar. Söz konusu alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını belediyelere şahsen yapacaklar. Her belediye ilan metninde söz konusu kadrolar için adaylardan bazı evraklar talep ediyor. Adaylar bu evrakları tamamladıklarında belediyelere başvurularda bulunuyorlar. Aranan şartların belli olduğu belediyelere KPSSS’siz personel alımında başvuru şartlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.  İşte detaylar…

MEMUR VEYA İŞÇİ ALIM İLANI YAYIMLAYAN BELEDİYELER

Yayımladıkları ilanlar ile memur veya belediye işçisi alımı yapacağını duyuran belediyeler şunlar;

* Burdur Bucak Belediyesi

* Erzurum Palandöken Belediyesi

* Çanakkale Kepez Belediyesi

* Edirne İpsala Belediyesi

* İzmir Büyükşehir Belediyesi

* Aydın Büyükşehir Belediyesi

 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Söz konusu personel alım ilanlarında yer alan kadro, kontenjan detaylarını ilan yayımlayan kurumlara göre sıralamasını sizlere aktarıyoruz.

Burdur Bucak Belediyesi yayımladığı ilanında Hemşire alımı yapacağını duyurdu.

Erzurum Palandöken Belediyesine KPSS'siz Şoför ve Garson alımları yapılacak.

Çanakkale Kepez yayımladığı ilanında İletişim Danışmanı alımı yapacağını duyurdu.

Edirne İpsala Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanında Şoför alımı yapılacağı ilan edildi.

İzmir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda Şoför ve Büro Memuru alımı yapılacağı açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi en fazla alım ilanını yayımladı. Belediye Kepçe Operatörü, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Beden İşçisi, Elektronik Pano Elemanı, İnşaat Mühendisi, Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı, Mekanik Bakım Onarıcısı alımı yapacağını ilan etti.

BAŞVURU KOŞULLARI

Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kadrolar için belirlenen öğrenim şartını sağlamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Deneyim şartı varsa onu sağlamak, Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 18 yaşından büyük olmak 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak.

İLANLARA BAŞVURULAR

Söz konusu alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını belediyelere şahsen yapacaklar. Her belediye ilan metninde söz konusu kadrolar için adaylardan bazı evraklar talep ediyor. Adaylar bu evrakları tamamladıklarında belediyelere başvurularda bulunuyorlar.

BAŞVURU SÜRECİNE DİKKAT:

Belediyeler adaylar başvurular için çok kısa süreli bir zaman aralığı tanıyorlar. Ortalama birkaç günlük olan bu süreç için bazı belediyeler hatta sadece 8 saatlik bir sürede başvuru yapılmasını istiyorlar.

 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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