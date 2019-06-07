Benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim gelecek mi, litre fiyatı ne kadar olacak? Sorularına araç sahipleri tarafından yanıt aranıyor. Uluslararası piyasalardan gelen son dakika haberleriyle benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidileceği bildirildi. Benzin ve motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren ikinci kez indirim bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil kaldı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi. İşte benzin fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

BENZİN VE MOTORİNDE KAÇ KURUŞ İNDİRİM YAPILDI?

Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.

POMPAYA YANSIYACAK

Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.