28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,814
  • 6,5827
  • 250.955
  • 92.332
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim gelecek mi, litre fiyatı ne kadar olacak?

Uluslararası piyasalardan gelen son dakika haberleriyle benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidiliyor. Bu haberleri duyan milyonlarca araç sahibi, ‘Benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim gelecek mi, litre fiyatı ne kadar olacak?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Benzin ve motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren ikinci kez indirim bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil kaldı. Peki şimdi benzi ve motorin fiyatları ne kadar? İşte haberimizin ayrıntıları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim gelecek mi, litre fiyatı ne kadar olacak? Sorularına araç sahipleri tarafından yanıt aranıyor. Uluslararası piyasalardan gelen son dakika haberleriyle benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidileceği bildirildi. Benzin ve motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren ikinci kez indirim bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil kaldı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi. İşte benzin fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

BENZİN VE MOTORİNDE KAÇ KURUŞ İNDİRİM YAPILDI?

Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.

POMPAYA YANSIYACAK

Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü yüzbaşı saklandığı çalılıkların arasında yakalandı

FETÖ'cü yüzbaşı saklandığı çalılıkların arasında yakalandı

Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yapacağız

Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yapacağız

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Binali Yıldırım türkü söyledi

Binali Yıldırım türkü söyledi

Terör örgütü propagandasından mahkum edilmişti, makamında kabul etti

Terör örgütü propagandasından mahkum edilmişti, makamında kabul etti

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı

Yüzyıllık vaatte geri sayım başladı
 

POPÜLER HABERLER

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Öyle bir yere ev yaptı ki! Görenler şaşırıyor...

Öyle bir yere ev yaptı ki! Görenler şaşırıyor...

Sırları ortaya çıktı! Küçük sihirbazlık numaraları...

Sırları ortaya çıktı! Küçük sihirbazlık numaraları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA