Benzin fiyatlarına 22 kuruş indirim geliyor! İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

25 Haziran 2020 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:23

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek. Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Gelen yeni indirimle birlikte benzin fiyatları 6,5 lira civarında olacak. Peki indirim sonrası İstanbul,İzmir ve Ankara'da benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye`de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.