29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6025
  • 6,3269
  • 254.755
  • 98.826
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Benzin fiyatlarına indirimi mi geliyor? Benzin fiyatları ne kadar olacak?

Dövizin düşmesi araç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Bezin fiyatları ucuzluyor. Otomobil sahibi vatandaşlar, ‘Benzin fiyatlarına indirimi mi geliyor? Benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Dün açıklanan enflasyon verisiyle 5,63'lerden 5,60'a gerileyen kur bu sabah 5.60'ın altını test etti. İşte benzin fiyatları ile ilgili haberimizin detayları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Benzin fiyatlarına indirimi mi geliyor? Benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?’ sorularına otomobil sahibi vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.Doların 5.60’ı görmesi araç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Bezin fiyatları ucuzluyor. Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin bu geceden itibaren popa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İşte benzin fiyatları ile ilgili haberimizin detayları…

İNDİRİM BU GECE POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmişti. Ancak, son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

S-400’lerin özellikleri neler?

S-400’lerin özellikleri neler?

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA