‘Benzin fiyatlarına indirimi mi geliyor? Benzin fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?’ sorularına otomobil sahibi vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.Doların 5.60’ı görmesi araç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Bezin fiyatları ucuzluyor. Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin bu geceden itibaren popa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İşte benzin fiyatları ile ilgili haberimizin detayları…

İNDİRİM BU GECE POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmişti. Ancak, son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslararası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.