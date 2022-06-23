Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Pandemi sonrası normalleşme, geciken yatırımlar ve Rusya-Ukrayna krizi, petrol ve doğal gaz piyasasını derinden sarstı, benzin ve motorin fiyatları tarihi rekor kırdı.

Ham petrol fiyatları 8 Haziran'da 122.11 dolarla 2008'den bu yana en yüksek seviyesinin yaklaşık bir dolar gerisine yükseldi.

Rafineri patronlarıyla görüşen ABD yönetimi, fiyatları aşağı çekmenin yollarını ararken, ABD basını da durumu masaya yatırdı.

BENZİN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÇARPICI ANALİZ: BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International'da yer alan bir haberde, benzin fiyatları cephesinde bir iyi bir de kötü haber olduğu belirtildi. Uzmanlara göre iyi haber: Benzin için bir miktar fiyat indirimi yolda olabilir.

Kötü haber ise: Tüccarlar bir durgunluk yaşanacağına dair bahisler oynuyorlar.

Basit bir ifadeyle, fiyatları düşürmenin iki yolu vardır: Arzı artırmak veya talebi azaltmak. İlki maliyetli ve karmaşıktır. İkincisi, fiyatlar çok yükseldiği ve bireysel bütçeler zorlandığı için tüketiciler geri çekilmeye başladığında gerçekleşir.

Tüketiciler, enflasyonun kırk yılın en yüksek seviyelerini gördüğü ve yakıt fiyatlarının galon başına 5 doların üzerine çıktığını bir dönemde, tam olarak bunu yapıyor.

Bu, yakıt pompasında bir rahatlama anlamına gelse de, ufukta farklı türden bir ekonomik soruna da işaret edebilir.

Bleakley Advisory Group'un baş yatırım yetkilisi Peter Boockvar, "Bu sabahki piyasa hareketlerinin hepsinde bir durgunluk endişeleri var. Bu yıl resesyon olasılığı %99. Çünkü hiçbir şeye %100 ihtimal verilmez." dedi.

BENZİN FİYATLARI İÇİN PİYASADAKİ DURGUNLUK KORKUSU

10 Haziran'da yayınlanan ve yakından izlenen bir ankete göre, tüketiciler yüksek fiyatlardan giderek daha fazla hüsrana uğruyor. Tüketici güven endeksi rekor düşük seviyeye geriledi.

Aynı gün, hükümetin birincil enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayında sona eren 12 aylık dönemde fiyatların %8,6 artmasıyla 40 yılın en büyük sıçramasını gördü. Nisan TÜFE'sini de aşan bu rakam, kimsenin umduğu bir sonuç değildi.

Dolayısıyla sürücüler, ekonomik aktiviteyi yavaşlattı. Enerji talebi azaldı ve bu da ham petrol fiyatının (yavaş da olsa) düşürmeye başladı.

Uluslararası gösterge olan Brent ham petrolü, Çarşamba günü %4 düşüşle varil başına 109$'a yaklaştı. ABD standardı West Texas Intermediate ham petrolü, %4,5 düşüşle varil başına 104 dolara geriledi.

Petrol fiyatları, yükseliş hızından çok daha yavaş düştü ve fiyatların bir roket gibi yükselip bir tüy gibi düştüğü atasözünü yeniden doğruladı.