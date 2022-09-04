Benzin motorin fiyatlarına indirim geldi. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri brent petrol fiyatlarında dalganlanmaya neden oluyor. İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanan son akaryakıt indiriminin ardından 18.63 liraya kadar geriledi. Peki benzin motorin fiyatları indirimden sonra ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin motorin fiyatları

BENZİN MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. İşte indirim sonrası benzin ve mazot fiyatları...

Yapılan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 19 liranın altına düştü İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,13 TL'den satılıyor.



BENZİN ve MOTORİN FİYATLARI İNDİRİMDEN SONRA NE KADAR OLDU?

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 20,14 TL'den 18.63 TL'ye,

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,93 TL'den 24,52 TL'ye düştü.

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,90 TL'den 24,49 TL'ye indi.

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,25 TL'den 18,74 TL'ye,

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,02 TL'den 24,61 TL'ye düştü.

Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.34 TL'den satılıyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL'den 18,74 TL'ye,

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL'den 24,61 TL'ye geriledi.

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL'den satılıyor.