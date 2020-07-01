Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor! İşte zam sonrası benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01

Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor! Sektör kaynaklarından edinişen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş, otogaza da 32 kuruş zam geliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt zammı perşembe itibariyle başlayacak. İşte zam sonrası benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları...

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 6.17 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.24 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.72 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.79 TL’den satılıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İNDİRİM GELMİŞTİ

Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş indirim yapılmıştı.

İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorinin zam öncesi-sonrası fiyatları.

ZAM SONRASI BENZİN, MAZOT VE OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.28 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.35 TL’den satılacak.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.82 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.89 TL’den satılacak.

Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,55 liradan 3,90 liraya çıkacak. İzmir'de 3,76'dan 4,11 TL'ye çıkacak. Ankara'da ise 3,69 TL'den 4,04 TL'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.