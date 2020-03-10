10 Mart 2020 Salı 14:29 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'dan dönüşü esnasında uçakta gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin benzin ve motorin indirimi hakkında sorduğu soruya 'Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız' şeklinde açıklama yaptı. Bu haberin ardından Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi mi? Benzin ve motorine ne kadar indirim yapılacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Başkan Erdoğan, “Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız” dedi.

