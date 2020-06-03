Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim! İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzinin litre fiyatı ne kadar?

03 Haziran 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:49

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelmesi araç sahiplerini sevindirdi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin fiyatlarında ve motorin fiyatlarında son 2 ayda büyük oranda indirim uygulandı. Benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim haberleri sonrası vatandaşlar, 'Benzin fiyatı indirimi ne kadar oldu? Motorin fiyatı ne kadara düştü?' sorularını yoğun olarak araştırmaya başladı. Peki bu indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadara düşecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir indirimli benzin litre fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM!

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı. Yılmaz "Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) fiyat uyarısı sonrasında indirim geldi. EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı. EPDK dün son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtmişti.

Açıklama üzerine ilk hamle TOTAL'den gelmiş, normal motorin fiyatı 4, katkılı motorin fiyatı da 5 kuruş indirilmişti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." dedi.

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI (İNDİRİMSİZ)

95 oktan benzin: 5.83 - 5.88 TL

Motorin: 5.47 - 5.52 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI

95 oktan benzin: 6.00 - 6.07

Motorin: 5.58 - 5.65

ANKARA BENZİN FİYATLARI

95 oktan benzin: 5.99 - 6.04 TL

Motorin: 5.57 - 5.62 TL

Benzin ve motorin fiyatlarındaki 17 ve 25 kuruş arası indirim bu gece itibariyle pompaya yansıyacak.