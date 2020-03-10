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Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarının sert düşmesiyle iç piyasada beklenen benzin ve motorin indirimleri gerçekleşiyor. Benzinde 60-62 kuruş, motorinde de 55-57 kuruş bandında indirimin bugün açıklanması bekleniyor.

IHA10 Mart 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:56

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin akaryakıta yansıyor. Bu kapsamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinde 60-62 kuruş, motorinde 55-57 kuruşluk indirim kararı bugün açıklanacak.

BİR DEPODA 33 LİRA FARK EDECEK

Olası indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul’da benzinin litre satış fiyatı ortalama 5,98 liraya, Ankara’da 6,13 liraya, İzmir’de 6,10 liraya gerileyecek. İndirim ile tüketici 55 litrelik bir benzin deposu için 33 lira daha az ödeme yapacak.

Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 5,63 liraya, Ankara’da 5,74 liraya, İzmir’de 5,73 liraya düşecek. 55 litrelik bir depoya sahip akaryakıt tüketicisi indirim ardından 31 lira avantajlı olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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