Benzin ve motorinde indirim devam edecek mi? Merak edilen soruya cevap

Brent petrol grafik üzerinden takip edilmeye devam ediyor. Motorine benzine indirim haberleri peş peşe gelirken benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere üzerinde akaryakıt fiyatları üzerinde direkt etkili olan brent petrol fiyatı araştırılıyor. Son bir ayda yüzde 20'yi aşkın değer kaybeden brent petrol sadece bu hafta yüzde 10'luk bir düşüş yaşayarak Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi seviyesine geri döndü.

Piyasaların kapanmasına yakın Putin'in yaptığı açıklamaların ardından brent petrol kanadında yukarı yönlü hareketler görüldü. Tavan fiyat uygulaması için Avrupa'ya meydan okuyan Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesindedir. Bundan etkilenmeyeceğiz. Bu uygulamayı aptalca buluyorum. Daha önce de dediğim gibi, bu tür kararlar alanlara petrol satmayacağız. Hatta, henüz alınmış bir karar olmasa da gerekirse petrol üretimimizi düşürmeyi değerlendirebiliriz" dedi.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM RÜZGARI SÜRECEK Mİ?

A Haber'e konuşan Enerji Uzmanı Arif Aktürk konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Petrol piyasasında matematiğe aykırı gelişmeler oluyor. Boğazlarda sigorta sorunundan dolayı bekleyen, pazara ulaşamayan petrol var. Bu hafta Kanada ile ABD arasında Keyston Boru hattı da kesildi ve Kanada'dan ABD'ye petrol akışı durdu. Günlük 18-20 milyon varillik ham petrol kilit durumda. Ama buna rağmen fiyatlar düşüyor.

ŞU ANDA PETROL DEPOLAMAK VE ÜRETİMİ DURDURMAK PAHALI

Şu anda petrolü depolamak ve üretimi durdurmak çok pahalı. Depolama olayı sadece karada yapılmıyor. Tankerler de bir nevi depo. Rusya'ya olan yaptırımlardan dolayı herkes tankerleri dolu tuttu. Tanker kapasitesinde de çok sıkıntı var. Petrol fiyatları düşme trendine de girdiğinden dolayı fiyatın içindeki navlun, nakliye fiyatları çok artmış durumda. Şu anda herkes panik halinde petrol satmaya çalışıyor. Mesela New York'ta bu hafta satış pozisyonu 300 milyon varil oldu. Bu beklenmedik bir durumu gösteriyor.

OPEC+'NIN TEHDİTLERİNE RAĞMEN FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Bu satışlar düşecek korkusu ile oluşuyor. OPEC+'nın kotaları artıracağım tehdidine rağmen fiyat düşüşü sürüyor. OPEC üyeleri düşüşten daha az etkilenmek için kendi kotalarının üzerinde üretim yapıyorlar. Bu da yine fiyatları aşağı doğru çekiyor.

2023'TE ANLIK BİLE OLSA BRENT PETROL 65 DOLARIN ALTINI GÖREBİLİR

FED'in Aralık toplantısında alacağı faiz kararı da petrol ve emtia fiyatları için önemli bir karar. Bir faiz artışı kararı alınırsa ki piyasa böyle bekliyor. Petrol fiyatlarının daha aşağı yönlü seyredeceğini tahmin ediyorum. 2023'te de anlık bile olsa brent petrolün 65 doların altını göreceğini de bekleyebiliriz.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI ÜZERİNDE YANSIMALARI GÖRÜLECEK

2023 petrol endüstrisi açısından zor bir sene olacak. Akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki yansımasında ham petrollerin fiyatından ziyade Lavera Cenova'daki ürün fiyatları önemli. Petrol fiyatı düşse de özellikle motorinde gaz krizinden dolayı talep fazla. Endüstri de doğal gaza ikame olarak motorin ile fuel oil kullanılıyor.

Gaz santralleri elektrik üretiminde nafta kullanmaya başladı yine. O da talebi artırıyor. Daha önce petrol fiyatları 140-150 dolarlardayken benzin fiyatı daha yüksekti. Şu anda motorin fiyatı yüksek. Lavera Cenova'da motorinin tonu yaklaşık 840 dolar, benzinin tonu ise 700 dolarlar mertebesinde. Aradaki farkta açıldı."