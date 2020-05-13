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Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş, motorine ise Cuma gününden geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim bekleniyor.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:59
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş, Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresine 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya, Ankara’da 5,61 liraya, İzmir’de

5,64 liraya gerileyecek.

Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,18 liraya, Ankara’da 5,26 liraya, İzmir’de 5,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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