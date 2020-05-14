İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9665
  • EURO
    7,524
  • ALTIN
    387.13
  • BIST100
    98949.7
Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:52
ABONE OL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,27 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.