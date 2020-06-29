Benzin ve motorine indirim! Benzin litresi ne kadar? Benzin fiyatları indirimli

29 Haziran 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:37

Son dakika... Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle uluslararası piyasalarda benzinde yaşanan düşüş sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim geldi. Peki indirim sonrası benzin litresi ne kadar? Motorin ve benzin fiyatları indirimli ne kadar olacak? Epgis'ten yapılan açıklamaya göre 30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruş indirim gerçekleşti.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6,29 TL’den Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6,36 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 5,88 TL’de, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5,95 TL’den satılıyor.

BENZİN FİYATLARI İNDİRİMLİ

İstanbul: 6,17 TL

Ankara: 6,24 TL

İzmir: 6,24 TL

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

İstanbul: 5,71 TL

Ankara: 5,78 TL

İzmir: 5,78 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Peki indirim sonrası mazot ve Benzin litresi ne kadar? Benzin fiyatları indirimli olarak aşağıda verilmiştir. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorinin indirim sonrası fiyatları.

Motorin ve benzin fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye`de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.