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Ekonomi

Benzin ve motorine indirim

Brent petrolün düşüşü devam ederken benzin ve motorine bir indirim daha geliyor. Sektör temsilcilerinin açıklamalarının ardından benzinin litresine 1 lira 5 kuruş, motorine ise 75 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

4 Ağustos 2022 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir güncellenme daha geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OPEC'in petrol arzını artırma kararının ardından 97 dolarında altına gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.

Beklenen indirim haberi geldi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.

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