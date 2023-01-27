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Ekonomi

Benzin ve motorine indirim

Rusya-Ukrayna savaşı, brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep olurken, benzin ve motorin fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litresine 60'ar kuruş indirim yapıldı.

27 Ocak 2023 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Benzin ve motorine indirim
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Son olarak akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı 60'ar kuruş düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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