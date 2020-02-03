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Ekonomi

Benzin zammı iptal edildi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.

AA03.02.2020  21:58 - Güncelleme: 03.02.2020  21:58

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.

Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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