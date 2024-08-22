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Ekonomi

Benzine bu gece büyük indirim geliyor!

Benzine bu gece litre başına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor.

22 Ağustos 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Benzine bu gece büyük indirim geliyor!
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var: Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

BENZİNE 1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

Bu gelişme ile birlikte akaryakıt fiyatlarında uzun zamandır beklenen bir rahatlama yaşanacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

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