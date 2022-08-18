Benzine büyük indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi ortalama 20,33 liradan satılıyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,77 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,77 dolardan işlem görüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 448 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönünde.

Uzmanlar, ABD benzin stoklarında art arda ikinci kez haftalık düşüş yaşanmasının petrol talebinin güçlü devam ettiğinin göstergesi olduğu görüşünde.

Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceği öngörülüyor.