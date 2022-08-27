Benzine büyük indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.