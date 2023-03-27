Benzine büyük indirim

24 Şubat 2022 tarihinden itibaren süregelen Rusya-Ukrayna savaşı, akaryakıt sektörünü de vurdu.

Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki değişimle dalgalanıyor.

Brent petrol sert bir şekilde 74 dolara gerilerken, bu kez sürücüleri sevindirecek bir haber geldi.

81 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 81 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

28 Mart Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenen indirimle birlikte İstanbul'da benzin 20 TL'nin altına inecek.

İndirim sonrasında İstanbul'da benzin 19 lira 79 kuruş olacak.

Bir diğer yandan motorine bir indirim beklenmediği vurgulandı.