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Ekonomi

Benzine büyük indirim

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör temsilcislerinden alınan bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.

28 Nisan 2023 Cuma 08:23 - Güncelleme:
Benzine büyük indirim
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Son bir haftada benzin ve motorine yapılan indirimlere ek bu gece yarısından itibaren benzine yeni indirim gelecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.25 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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