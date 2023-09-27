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Ekonomi

Benzine büyük indirim

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.94 lira indirim yapıldı.

27 Eylül 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
Benzine büyük indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle değişikliklerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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