Benzine büyük indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 75,71 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 75,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,82 dolardan alıcı buldu.

Artan arz ve talep belirsizlikleri nedeniyle yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın OPEC+ grubu üyelerine anlaşmaya uyma çağrısıyla yeniden yükselişe geçti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, tüm katılımcı ülkelerin, üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarına hizmet edecek ve küresel ekonominin büyümesini destekleyecek şekilde OPEC+ anlaşmasına uyması gerektiği belirtildi.

Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, OPEC+ grubu üretim kesintisine ilişkin ayrıntı eksikliğinin piyasalarda belirsizlikleri artırdığını ayrıca gelecek yıl öngörülen arz fazlalığının yalnızca bir kısmına karşılık geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD'deki güçlü petrol üretim seviyeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,74 ile 75,96 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 75,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.