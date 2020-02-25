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Ekonomi

Benzine 10 kuruş indirim

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim yapıldı.

IHA25 Şubat 2020 Salı17:05 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:05

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,83 liradan 6,73 liraya, Ankara’da 6,98 liradan 6,88 liraya, İzmir’de ise 6,98 liradan 6,88 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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